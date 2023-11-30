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Yahudi yapımcı İsrail vatandaşlığını iptal etti! Katliama sert tepki

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 09:18
Kanada'da yaşayan Yahudi film yapımcısı Yuula Benivolski, Gazze'de binlerce sivilin katledilmesine tepki olarak İsrail vatandaşlığından çıktı.
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