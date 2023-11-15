15 Kasım 2023, Çarşamba
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Yahudi lobisi ABD’yi esir almış durumda! Kongre üyelerine para akıyor… Listenin başında Joe Biden var
ABD'de yönetiminin halka rağmen Gazze'de katliam yapan katil İsrail'e sahip çıkması ülkedeki Yahudi lobisinin etkisini ve parasal gücünü gösteriyor. Open Secrets verilerine göre Yahudi lobi kuruluşları kongre üyelerine para yağdırıyor. En fazla para alan kişi ise başkanlık koltuğunda oturan Joe Biden.