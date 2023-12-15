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Yahudi akademisyen Hamas’ın direnişini övdü: Hamas Allah için savaşıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 08:52
Katil İsrail 2 ayı aşkın süredir Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Filistinliler ise güçlü direnişlerini sürdürüyorlar. Bu direniş İsrail ve Batı ülkelerinde şaşkınlık ile karşılanıyor. Yahudi akademisyen Mordechai Kedar katıldığı televizyon programında, İsrail'in Hamas'ı neden yenemeyeceğini açıkladı. Hamas'ın Allah için savaştığını kendilerinin ise kutsal bir savaş vermediğini söyledi.
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