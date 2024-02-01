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Yağış yok, sıcaklıklar artıyor! Doğu Anadolu için çığ ve buzlanma uyarısı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 14:38
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları artacak. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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