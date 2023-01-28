Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artıyor! Antalya’da yabancı yatırımcı sayısı 5 bin 695'e yükseldi

Türkiye cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Antalya'da şirket kuran yabancı yatırımcı sayısında artış yaşanıyor. Kentte yabancı yatırımcı sayısı 5 bin 695'e yükseldi. Yabancı yatırımcılarda birinci sırada Rus ikinci sırada İran şirketleri yer alıyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar bu yatırımların sosyo kültürel yapıyı da zenginleştirdiğini söyledi.

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