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Yabancı öğrenciler için Gazze paneli: Çocuklar hedef alınıyor

Yabancı öğrenciler için Gazze paneli: Çocuklar hedef alınıyor

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 15:48
Gazze'deki soykırımın yıl dönümünde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca panel düzenlendi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze'de soykırım yapıldığını vurguladı, "Çocuklar bilinçli şekilde hedef alınıyor" dedi.
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