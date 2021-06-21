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Yabancı misafirlerden Türkiye'nin sağlık gücüne övgü! Korona ile mücadele dönemi mükemmel işledi

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Giriş: 21.06.2021 15:32
Türkiye'de yaşayan yabancı misafirler koronavirüsle mücadele dönemini değerlendirdi. İtalyan, Yunan, İngiliz ve Alman aileler Türkiye'nin sağlık sisteminin gücüne şahit olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Bu Topraklara Aşık" adlı filme konuk olan aileler "Türkiye'de süreç mükemmel işledi" ifadelerine yer verdi.
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