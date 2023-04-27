Yabancı medyadan 14 Mayıs yorumu: Seçimi Erdoğan kazanacak

Yaklaşan seçim dünya gündeminde de ciddi yer teşkil ediyor. Özellikle de Batı medyasında. Avrupa Birliği ve Amerika'nın tavrı, son dönemde muhalefetten yanaydı ki aralarında ABD Başkanı Biden bile vardı. Ancak önemli medya kuruluşlarında ibre yön değiştirdi. Manşetler, 14 Mayıs'ta, yüzyılın afeti ve ekonomik zorluklara rağmen, Erdoğan'ın kazanacağını söylemeye başladı.

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