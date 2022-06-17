17 Haziran 2022, Cuma
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WSJ: İsrail saldırılarında ABD parmağı! CIA İsrail’in saldırılarını gözlemledi
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıları ABD'nin yönettiğini yazdı. Gazetenin ABD'li askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon saldırıları gözden geçirdi, onayladı, resmi olmayan bir şekilde İsrail ile birlikte çalıştı.