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WSJ: İsrail saldırılarında ABD parmağı! CIA İsrail’in saldırılarını gözlemledi

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Giriş: 17.06.2022 16:45
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıları ABD'nin yönettiğini yazdı. Gazetenin ABD'li askeri yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon saldırıları gözden geçirdi, onayladı, resmi olmayan bir şekilde İsrail ile birlikte çalıştı.
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