WhatsApp'tan açıklama geldi: Hesaplar silinmeyecek! Peki süreç nasıl işleyecek?

Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için verilen süre doldu. WhatsApp'ın açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Peki şimdi ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN