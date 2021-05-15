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WhatsApp'tan açıklama geldi: Hesaplar silinmeyecek! Peki süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 14:54
Güncelleme:15.05.2021 15:17
Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için verilen süre doldu. WhatsApp'ın açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Peki şimdi ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol değerlendirdi.
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