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WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor! Peki şimdi ne olacak? Sözleşmeyi kabul ederseniz...

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Giriş: 15.05.2021 09:31
Güncelleme:15.05.2021 09:38
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın ocak ayı başında kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı ve büyük tepkilere neden olan güncelleme süreci bugün başlıyor. Peki şimdi ne olacak? Sözleşmeyi kabul edenleri neler bekliyor? WhatsApp verilerimizi devletlere satabilir mi? Tüm merak edilenlerin cevabı haberin detayında yer alıyor.
WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor!
WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor!
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