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Wagner kurucusu Prigojin hayatını kaybetti! Wagner iç savaş çıkartır mı? A Haber yorumlandı

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Giriş: 23.08.2023 23:07
Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirilmişti. Öte yandan Rus makamları Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Peki, Wagner grubu, Prigojin'in ölümünden sonra iç savaş çıkartır mı? Emekli Hava Pilot Korgeneral Erdoğan Karakuş A Haber’de yorumladı.
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