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Wagner konvoyu böyle vuruldu! Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Rusya açısından çok tehlikeli bir görüntü

A Haber
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Giriş: 24.06.2023 16:12
Rusya'da neler oluyor? Wagner grubu nedir? Bölgede son durum ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Rus derin devletiyle Putin arasında bir dava olarak da algılanabilir." dedi.
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