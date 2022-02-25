25 Şubat 2022, Cuma
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Vurulan Türk gemisi İstanbul’da ulaştı! Boğaz’dan geçti Yalova’ya yola çıktı
Ukrayna'nın Odessa açıklarında dün bomba isabet eden Türk sahipli yasa Jupıter gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce dün Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklanmıştı. Geminin geçişine, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte geniş güvenlik önlemleri altında Boğaz geçişini tamamlayan gemi Yalova limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.