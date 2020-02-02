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02.02.2020

Vuhan'dan 42 kişiyi tahliye operasyonu tamamlandı! Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanına gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağında bulunan 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve biri Arnavutluk vatandaşı 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personeli, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine 17 ambulansla götürüldü. Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edilen 62 kişi, 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Peki neden Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Tüm detayları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu aktardı...

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