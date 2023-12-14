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Vladimir Putin'den Türkiye açıklaması: 2024 yılının başlarında ziyaret edebilirim

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Giriş: 14.12.2023 13:29
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze diplomasisini överken, 2024 yılının başlarında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini açıkladı.
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