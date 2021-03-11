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Virüsle mücadelenin 1 yılı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi mesajları verecek? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

A Haber
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Giriş: 11.03.2021 12:40
11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakası İstanbul Tıp Fakültesi'nde tespit edilmişti. İşte o ilk vakanın açıklanmasının üstünden tam 1 yıl geçti. Bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir konuşma yapacak. Peki Bakan Koca koronanın yıl dönümünde hangi mesajları verecek? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakası İstanbul Tıp Fakültesi'nde tespit edilmişti. İşte o ilk vakanın açıklanmasının üstünden tam 1 yıl geçti. Bu akşam Sağl��k Bakanı Fahrettin Koca bir konuşma yapacak. Peki Bakan Koca koronanın yıl dönümünde hangi mesajları verecek? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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