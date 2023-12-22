22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Vinç operatörünün kazancı 150 bin TL! İstihdamda mavi yaka çağı

Vinç operatörünün kazancı 150 bin TL! İstihdamda mavi yaka çağı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2023 10:33
Nitelikli teknik elemanların aylık geliri, beyaz yaka üst yöneticileri çoktan geride bıraktı. Ortalama genel müdür maaşı 70 bin lira düzeyindeyken vinç operatörü ayda 150 bin lira kazanabiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrette 3. Toplantı ne zaman?
Asgari ücrette 3. Toplantı ne zaman?
CHP’de aday seçimi kriz çıkard!
CHP’de aday seçimi kriz çıkard!
Vinç operatörünün kazancı 150 bin TL
Vinç operatörünün kazancı 150 bin TL
Katiller sürüsünden çirkin saldırı!
Katiller sürüsünden çirkin saldırı!
Vahşetin benzeri dünyada yok!
Vahşetin benzeri dünyada yok!
Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma
Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma
CHP 126 belediye başkan adayını açıkladı
CHP 126 belediye başkan adayını açıkladı
Hangi hakim ve savcı nereye atandı?
Hangi hakim ve savcı nereye atandı?
Fırdöndü Özel’den ön seçimcik listesi
Fırdöndü Özel'den "ön seçimcik" listesi
Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü
Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümü
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!
Tazminat Gazzeli yetimlere gidecek!
Tazminat Gazzeli yetimlere gidecek!
Daha Fazla Video Göster