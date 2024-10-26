Vicdansızlardan utanmaz tehdit! Hastaneme yönetiminden tehdit

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde hastanelere yönelik yapılan eşzamanlı denetimin detayları ortaya çıktı. Ve tüyler ürperten konuşmalar kayda geçti. Kapatılan hastanelerden biri de çete yüzünden evladını kaybeden babayı aradı ve neden şikayet ettin ifadende ne söyledin diyerek hesap sordu.

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