Veteriner yol kontrol denetim istasyonu! Türkiye'nin ilk denetim istasyonu Erzurum'da açıldı

Türkiye'nin ilk veteriner yol kontrol denetim istasyonu Erzurum'da açıldı. Bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemeyi amaçlayan uygulamada denetim nasıl yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar anlattı.

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