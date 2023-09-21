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Veteriner yol kontrol denetim istasyonu! Türkiye'nin ilk denetim istasyonu Erzurum'da açıldı

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 16:01
Türkiye'nin ilk veteriner yol kontrol denetim istasyonu Erzurum'da açıldı. Bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemeyi amaçlayan uygulamada denetim nasıl yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar anlattı.
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