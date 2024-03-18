Verilen oylar geçerli olacak mı? İstifa etmezse adaylığı geçerli mi?

Türkiye İşçi Partisi “Gökhan Zan'ın Hatay'dan adaylığını geri çektik” açıklaması yaptı ancak Gökhan Zan adaylıktan çekilmedi. Gökhan Zan'a verilen oylar geçeli olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Ankara'dan aktardı.

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