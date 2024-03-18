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Verilen oylar geçerli olacak mı? İstifa etmezse adaylığı geçerli mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 13:57
Türkiye İşçi Partisi “Gökhan Zan'ın Hatay'dan adaylığını geri çektik” açıklaması yaptı ancak Gökhan Zan adaylıktan çekilmedi. Gökhan Zan'a verilen oylar geçeli olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Ankara'dan aktardı.
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Verilen oylar geçerli olacak mı?
Verilen oylar geçerli olacak mı?
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