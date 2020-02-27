27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.02.2020

Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha! "İndirimleri İBB Meclisi yaptı"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Seçim öncesi indirim vaadinde bulunan ancak sözünü çabuk unutan İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinde zam tepkisiyle karşılandı. Ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapmasının hata olduğunu söyleyen Kapalıçarşı'daki bir esnaf, "Burası İstanbul Belediyesi 3 buçuk lira yapman hataydı. Hata olduğunu sen de biliyorsun. İndirimleri İBB Meclisi yaptı. " ifadelerini kullanınca "Siyaseti bayağı takip ediyorsun sen!" şeklinde tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Soylu'dan çakar lamba açıklaması
Bakan Soylu'dan çakar lamba açıklaması
Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha!
Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha!
Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı?
Koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı?
İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu
İdlib'den acı haber! 2 asker şehit oldu
Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması
Bakan Soylu'dan bekçi düzenlemesi açıklaması
'Abdullah Gül' tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar...
'Abdullah Gül' tepkisi: Ağzımı açtırmasınlar...
Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Dünya bunu konuşuyor! Virüse rağmen...
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Gezi' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'Davutoğlu' açıklaması
Diyarbakır'da 2 aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da 2 aile daha evladına kavuştu
Bakan Soylu'dan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması
Bakan Soylu'dan flaş büyük İstanbul depremi açıklaması
Bakan Soylu o anları canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı
Bakan Soylu o anları canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı
Daha Fazla Video Göster