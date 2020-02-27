Verdiği sözleri tutmayan İmamoğlu'na bir tepki daha! "İndirimleri İBB Meclisi yaptı"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha vatandaşın tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Seçim öncesi indirim vaadinde bulunan ancak sözünü çabuk unutan İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinde zam tepkisiyle karşılandı. Ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapmasının hata olduğunu söyleyen Kapalıçarşı'daki bir esnaf, "Burası İstanbul Belediyesi 3 buçuk lira yapman hataydı. Hata olduğunu sen de biliyorsun. İndirimleri İBB Meclisi yaptı. " ifadelerini kullanınca "Siyaseti bayağı takip ediyorsun sen!" şeklinde tepki gösterdi.