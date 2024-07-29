Venezuela'da seçimi Maduro kazandı! Maduro'dan zafer konuşmasında ABD göndermesi

Venezuela devlet başkanını seçmek için sandığa gitti. Üçüncü kez mevcut Başkan Nicolas Maduro zaferle ayrıldı. Ancak muhalefet sonuçları kabul etmedi. Onlar da kendilerinin kazandığını iddia etti.

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