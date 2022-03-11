Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia A Haber'e konuştu: Bu Türkiye'nin başarısı! Başkan Erdoğan’ı tebrik ediyorum

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı ve A Haber'e özel kritik açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna savaşının durdurulması adına umut olan Antalya Diplomasi Forumu'nun büyük bir başarı olduğunu dile getiren Plasencia, "Başkan Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Yakın dostum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu da tebrik ediyorum." dedi. Öte yandan Putin'e çağrı yapan Plasencia, Türkiye-Venezuela ilişkilerine dair de flaş mesajlar verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı ve A Haber'e özel kritik açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HÜKÜMETİNİ VE BAŞKAN ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Felix Plasencia, "(Antalya Diplomasi Forumu) Çok önemli bir şey bu. Türk hükümetini tebrik ediyorum. Bu forum çok güzel organize edilmiş. Çok güzel bir şehirde organize edilmiş. Diplomasi için, hukuka saygı için bir araya gelmek önemli. Bu bir başarıdır. Başkan Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Yakın dostum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da tebrik ediyorum." dedi.

"BU GÜZEL ŞEYLER OLUYOR DEMEKTİR"

Plasencia, "Burada önemli toplantılar bekliyoruz. Bazılarını da yaptık. Rusya'dan sayın Sergey Lavrov ile görüştüm. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Ve iki panele katılacağız. Bu güzel şeyler oluyor demektir. En iyi şeyleri diliyorum bu forum için güzel mesajlar çıkacak." açıklasmını yaptı.





Türkiye-Azerbaycan ve Avrupa çevresinde enerji politikanız nasıl?



"TÜRKİYE İLE ÖNEMİ BİR ENERJİ İŞBİRLİĞİMİZ VAR"

Felix Plasencia şu yanıtı verdi;

"Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip, büyük gaz rezervlerine de sahip. Biz uluslararası toplumun da bir üyesiyiz. Ve OPEC PLUS'ın da bir üyesiyiz. Petrol tefariğinin garantisiyiz. Venezuela tarihi bir pozisyonda. Güvenilir bir petrol ve enerji tedariki yapacağız. Venezuela bu açıdan enerji tedariğinin merkezinde bulunuyor. Türkiye ile önemi bir enerji işbirliğimiz var. İlişkilerimizi de yakın gelecekte artırmayı umuyoruz."





"SAYIN ERDOĞAN İLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ"



Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş enerji hatlarından dolayı oluyor. Çünkü bu hatlar Ukrayna'dan geçiyor" diye bir yaklaşım da var. Sizin Ukrayna ve Rusya ile ilişkileriniz nasıl?



"Bu savaşın meydana gelmesi bizi çok çok üzüyor. Biz Venezuela'da 200 yıldan fazladır cumhuriyet olarak yaşıyoruz. Herhangi bir savaş yaşamadık bu zaman zarfında. 200 sene evvel yaptığımız savaş ve İspanya İmparatorunu, Amerika'dan kovmak uğruna yapıldı. Umuyorum ki, yakın zamanda bu sorun çözülür ve Başkan Putin, sorumlu bir karar verir ve herkes için çözüm olur. Rusya bizim yakın müttefikimiz. Sayın Erdoğan ile yakın çalışıyoruz. Kendisi Sayın Maduro'nun yakın bir mesai arkadaşı. Olası her şekilde destekliyoruz."





