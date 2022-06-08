08 Haziran 2022, Çarşamba
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Maduro törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirecek. Maduro bu ziyaretle 4 yıl aranın ardından Türkiye'ye gelmiş oldu.