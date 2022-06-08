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Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2022 16:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Maduro törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirecek. Maduro bu ziyaretle 4 yıl aranın ardından Türkiye'ye gelmiş oldu.
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