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Velilerin üniforma alışverişi! Okul üniformaları cep yaktı

Velilerin üniforma alışverişi! Okul üniformaları cep yaktı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 08:46
Eğitim öğretim yarın başlayacak dedik. Diğer yandan velilerin hazırlık telaşı devam ediyor. Öğrenci alışverişlerindeki en önemli eşyalardan biri de üniforma. Okul kıyafetleri, geçen seneye göre ortalama yüzde 50 artmış durumda. Ama iş özel okullara gelince bu zam inanılmaz boyutlara ulaşıyor.
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