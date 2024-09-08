08 Eylül 2024, Pazar
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Velilerin üniforma alışverişi! Okul üniformaları cep yaktı
Eğitim öğretim yarın başlayacak dedik. Diğer yandan velilerin hazırlık telaşı devam ediyor. Öğrenci alışverişlerindeki en önemli eşyalardan biri de üniforma. Okul kıyafetleri, geçen seneye göre ortalama yüzde 50 artmış durumda. Ama iş özel okullara gelince bu zam inanılmaz boyutlara ulaşıyor.