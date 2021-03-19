Vekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'i neden terk etmiyor?

TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te 24 saatini doldurdu. Gergerlioğlu neden hala Meclis'te? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu haberin detaylarını anlattı.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'teki bekleyişini sürdürüyor. Kararın ardından HDP grup odasına geçen Gergerlioğlu, geceyi yine odasında geçirdi. Gergerlioğlu, odasına yer yatağı serip gece burada uyudu.

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu haberin detaylarını anlattı:

"Ömer Faruk Gergerlioğlu, Genel Kurul'dan çıktı ancak ana binada 2. katta grup odalarında yani grup başkanvekillerinin ve grup yönetiminin olduğu bölümde kalıyor şu anda. HDP bölümünde kalıyor. Gergerlioğlu, geceyi TBMM'de geçirdi ve geçirmeye de devam edeceğini belirtiyor.







NEYİ BEKLİYOR?

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Ömer Faruk Gergerlioğlu, işte bunun sonucunu beklediğini ifade ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bunu ne zaman görüşeceği belli değil. Çünkü Berberoğlu kararında, Anayasa Mahkemesi kararını 21 ay sonra vermişti. Şu anda kısa süre sonra bunu görüşmeyeceği söyleniyor.

MECLİS'TE KALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te kalmaya devam edecek mi? Şunu ifade edelim; 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı Gergerlioğlu ve bunun infazı söz konusu. Bu nedenle savcılığın 10 gün içinde Gergerlioğlu'nu davet etmesi bekleniyor. Bu davete uymaması durumunda da Gergerlioğlu'nun zorla götürülmesi de söz konusu olabilecek.

Özetle şunu söyleyelim: Gergerlioğlu Meclis'te kalmaya devam edeceğini söylüyor Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar. Ancak Anayasa mahkemesinin kısa süre içinde bir karar alınması beklenmiyor. Bu durumda 10 gü içerisinde savcılığın bir davette bulunması bekleniyor Gergerlioğlu'na..."