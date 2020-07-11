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Vekillerden Ayasfoya sözleri: Başkan Erdoğan bir kez daha dünya lideri olduğunu gösterdi

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Giriş: 11.07.2020 20:48
Güncelleme:11.07.2020 21:03
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması AK Parti, MHP ve İyi Parti milletvekilleri tarafından da sevinçle karşılandı. Vekiller yaşadıkları mutluluğu A Haber mikrofonlarına anlattı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: "Bugüne kadar hayata geçirilmemesi büyük bir vebaldi. Cumhurbaşkanımızın verdiği kararla Türkiye dünyada bağımsız bir ülke olduğunu ilan etmiş oldu. 80 yıllık hayalin Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde vücud bulması hem dünya lideri olduğunu hem Türk-İslam aleminin lideri olduğunu bir kez daha göstermiştir." diyerek sevincini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Milletimize hayırlı olsun inşallah bu başlangıç olur Kudüs'ün kurtuluşuna Mescii Aksa'ya dünyanın ecdat yadigarı camilerin açılmasına da vesile olur. Müslüman olarak bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"KARAR İSLAM DÜNYASINA HAYIRLI OLSUN"

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: "Ayasofya bize Fatih'in mirasıdır. Tabi bir ızdıraptı hamdolsun güçlü bir irade Cumhurbaşkanımızın iradesiyle aslına döndürüldü." dedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ise "Ayasofya özgürlüğüne kavuştu. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kararın İslam dünyasına ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sevincini dile getirdi.

"DÜNYA LİDER OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk: "Çok mutlu olduk. Müslüman Türk olarak. Tüm vatandaşların zaten uzun yıllardır beklentisi vardı. Altmış yıldır siyasette kullanılan bir sıkıntıyı Ayasofya'nın tamamen açılmasıyla gündemden kalkmasını umuyorum." dedi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: "Bugüne kadar hayata geçirilmemesi büyük bir vebaldi. Cumhurbaşkanımızın verdiği kararla Türkiye dünyada bağımsız bir ülke olduğunu ilan etmiş oldu. 80 yıllık hayalin Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde vücud bulması hem dünya lideri olduğunu hem Türk-İslam aleminin lideri olduğunu bir kez daha göstermiştir.

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