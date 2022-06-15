15 Haziran 2022, Çarşamba
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Vekillerden Ankara Büyükşehir’e sel tepkisi: Birazda Ankara’ya hizmet etsinler
Ankara'daki sel felaketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının hizmetlerinin mercek altına alınmasını beraberinde getirdi. Milletvekilleri, CHP'li Belediye Başkanlarının şehirleriyle değil cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgilendiğine işaret etti, "Yazık oldu Büyükşehirlere" dedi.