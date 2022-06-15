Vekillerden Ankara Büyükşehir’e sel tepkisi: Birazda Ankara’ya hizmet etsinler

Ankara'daki sel felaketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının hizmetlerinin mercek altına alınmasını beraberinde getirdi. Milletvekilleri, CHP'li Belediye Başkanlarının şehirleriyle değil cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgilendiğine işaret etti, "Yazık oldu Büyükşehirlere" dedi.

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