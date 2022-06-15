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Vekillerden Ankara Büyükşehir’e sel tepkisi: Birazda Ankara’ya hizmet etsinler

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Giriş: 15.06.2022 14:36
Ankara'daki sel felaketi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının hizmetlerinin mercek altına alınmasını beraberinde getirdi. Milletvekilleri, CHP'li Belediye Başkanlarının şehirleriyle değil cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgilendiğine işaret etti, "Yazık oldu Büyükşehirlere" dedi.
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