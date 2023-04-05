05 Nisan 2023, Çarşamba
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Vatansever bir kalem: Şaban Arslan! Allah’ın rahmeti üzerine olsun
Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü 56 yaşındaki Şaban Arslan bugün Samsun'da son yolculuğuna uğurlanacak. Gazeteciyi gazeteci yapan duruşu, kaleminin milli ve yerli olmasıydı. Şaban Arslan da öyle bir gazeteciydi. Hep dik durdu, eğilmedi. Bir Ramazan ayında son nefesini verdi. Şaban Arslan'ın örnek olacak hayat hikayesini A haber ekranlara getirdi…