06 Temmuz 2023, Perşembe
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Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na su zammı tepkisi
İstanbul’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de gittiği bir pazarda sert tepkiyle karşılaştı. Yüksek su faturasından şikayet eden bir kadın "Hani her şey güzel olacaktı? Siz sözünüzün eri değilsiniz!" diyerek İmamoğlu’na yüklendi. İşte o anlar…