06 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na su zammı tepkisi

Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na su zammı tepkisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2023 19:40
İstanbul’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de gittiği bir pazarda sert tepkiyle karşılaştı. Yüksek su faturasından şikayet eden bir kadın "Hani her şey güzel olacaktı? Siz sözünüzün eri değilsiniz!" diyerek İmamoğlu’na yüklendi. İşte o anlar…
Vatandaştan İmamoğlu’na şok!
Vatandaştan İmamoğlu'na şok!
Bakan Fidan’dan İsveç’e çağrı
Bakan Fidan'dan İsveç'e çağrı
Emekli maaşlarına iyileştirme
Emekli maaşlarına iyileştirme
Türkiye İsveç’e NATO vizesi verecek mi?
Türkiye İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
Bakan Fidan Stoltenberg ile görüştü
Bakan Fidan Stoltenberg ile görüştü
Teşekkür ziyareti! İşte ilk durak
Teşekkür ziyareti! İşte ilk durak
Ukrayna lideri Zelenski İstanbul’a gelecek
Ukrayna lideri Zelenski İstanbul’a gelecek
Fransa’yı ayağa kaldıran polis cinayeti!
Fransa’yı ayağa kaldıran polis cinayeti!
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon!
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon!
Attığı adımlar fırsatçılık mı?
Attığı adımlar fırsatçılık mı?
Türkiye’ye yabancı turist akını!
Türkiye’ye yabancı turist akını!
Emekliye müjde verecek mi?
Emekliye müjde verecek mi?
Daha Fazla Video Göster