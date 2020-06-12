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Vatandaşla röportaj yapan İmamoğlu'nun ekibine şok! İBB TV muhabiri sufle verdi ama kurtaramadı

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Giriş: 12.06.2020 18:04
Güncelleme:12.06.2020 18:09
Bakırköy’de vatandaşla röportaj yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibi neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşın sözleri sosyal medyayı sallarken İBB TV muhabirinin sufle vererek durumu kurtarma çabaları işe yaramadı.

İstanbul Bakırköy'de İBB TV ekipleri, vatandaşla röportaj yaparken görüntülendi. Muhabirin "İstanbul'da son 1 yıldaki en beğendiğiniz icraat nedir?" sorusuna vatandaş, "Ben bir şey görmedim, gördüyseniz siz söyleyin." cevabını verdi.

"'SÜT DEDİĞİN NEDİR YA!"

Muhabirin "Ama süt dağıttı" demesi üzerine vatandaş "Süt dediğin nedir ya. Kitaplarımız, defterlerimiz dağıtıldı. Metrolarımız zaten çalıştı çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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