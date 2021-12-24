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Vatandaşın İETT çilesi! İşte yolda kalan otobüsler...

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Giriş: 24.12.2021 20:17
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB vatandaşa çile yaşatmaya devam ediyor. İstanbul’da hemen hemen her gün yaşanan İETT otobüs arızaları katlanarak artıyor. İstanbullular yaşanan bu sıkıntıya isyan ederken, bozulan araçlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

İstanbul'da toplu taşıma sıkıntısı artarak devam ediyor.

İlk görüntünün adresi İstanbul Küçükçekmece'den oldu.

Arızalanarak yolda kalan İETT otobüsü nedeniyle yolcular mağdur oldu.

Esenler'de de, Bağcılar'da da İETT otobüsleri yollarda kaldı.

Sancaktepe ve Beyoğlu'nda arızalanan otobüsler için yol yardım aracı sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da ise seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsü yol kenarında yardım aracının gelmesini bekledi.

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