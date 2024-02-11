11 Şubat 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı! Ankara'da Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! Doğal gazda da destek artacak...
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yardımların Avrupa'ya kıyasla çok altlarda olduğunu ifade ederken "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz" dedi. Diğer yandan Altınok seçilmeleri halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.