Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı! Ankara'da Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! Doğal gazda da destek artacak...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yardımların Avrupa'ya kıyasla çok altlarda olduğunu ifade ederken "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz" dedi. Diğer yandan Altınok seçilmeleri halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.