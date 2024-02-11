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Vatandaşa 2 bin 500 lira et yardımı! Ankara'da Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! Doğal gazda da destek artacak...

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Giriş: 11.02.2024 17:03
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yardımların Avrupa'ya kıyasla çok altlarda olduğunu ifade ederken "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz" dedi. Diğer yandan Altınok seçilmeleri halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.
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