23 Nisan 2022, Cumartesi
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Vatandaş oyunun farkında! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmadı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Vatandaş Kılıçdaroğlu’nun “fatura eylemini” samimi bulmadı.