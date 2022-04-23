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Vatandaş oyunun farkında! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2022 10:29
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Vatandaş Kılıçdaroğlu’nun “fatura eylemini” samimi bulmadı.
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