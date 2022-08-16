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Vatandaş memnun, CHP rahatsız

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 14:34
Güncelleme:16.08.2022 14:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimleri görmezden gelerek yine algı operasyonuna soyundu. İndirimlerin yok denecek kadar az olduğu imasında bulunan ana muhalefet liderine yanıt, o marketlerden alışveriş yapan vatandaşlardan geldi.
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