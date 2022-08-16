16 Ağustos 2022, Salı
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Vatandaş memnun, CHP rahatsız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimleri görmezden gelerek yine algı operasyonuna soyundu. İndirimlerin yok denecek kadar az olduğu imasında bulunan ana muhalefet liderine yanıt, o marketlerden alışveriş yapan vatandaşlardan geldi.