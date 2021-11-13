Vatandaş İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti

‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyasındaki uygulama sırasında Arnavutköy Kaymakam Vekili İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar’ın yanına gelen genç, İETT otobüslerini şikayet ederek yardım istedi. Arnavutköy’de dün öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesiyle ilgili tanıtım programı düzenlendi. Programa Arnavutköy Kaymakam Vekili İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Nail Anlar’da katıldı. Program dönüşü gazetecilere açıklama yapan kaymakamın yanına gelen bir genç İETT ile ilgili problemleri olduğunu anlatarak kaymakamdan yardım istedi. Kaymakam Vekili Anlar, gence teşekkür ederek, bizzat ilgileneceğini söyledi.