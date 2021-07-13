Vatandaş böyle hizmet görmedi! CHP'li 9 başkanın attığı temel törenden sonra kapatıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve 9 CHP'li Belediye Başkanıyla birlikte 26 Haziran'da bir kreşin temelini atmıştı. Törende, "Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi" sloganıyla pankartlar asıldı. Aradan 18 gün geçti. İnşaatın başlaması bir yana dökülen betonun üzeri bile toprakla kapatıldı. Öte yandan törende Karalar, o mahalleden arazi satın aldığını, bu yüzden güzelleştireceğini ifade etti. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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