Vatan toprağına adanan binlerce can! Mehmetçik PKK’ya nefes aldırmadı

Bir zamanlar terörün kol gezdiği Hakkari büyük bir dönüşüm geçirdi. Mermi seslerinin yankılandığı dağlara seyir terasları kuruldu. Ağıtların yankılandığı sokaklarda artık kahkaha sesleri var. Gelin Hakkari’nin geçirdiği değişimi getirelim ekranlarınıza.

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