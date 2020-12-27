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Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon'dan A Haber'e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2020 17:38
Güncelleme:27.12.2020 17:53
İstiklal Marşı'mızın yazarı vatan şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 84. yıldönümünde rahmetle anıldı. Merhum Ersoy'un torunu Selma Argon, dedesinin milli mücadele döneminde yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Argon, dedesinin cephe cephe, cami cami gezip halkı uyandırdığını, Sevr'in bir bela olduğunu anlattığını kişesel olarak hiçbir şey talep etmediğini ömrünün her dakikasını vatan ve millet için harcadığını anlattı. Öte yandan Argon, "Biz artık eski Türkiye değiliz. Ayağa kalktık şahlandık. Ne kadar bize engel olmaya çalışırsa çalışsınlar bizim artık pes etme lüksümüz yok. Dedem bize hep ileriyi göstermiştir." dedi.

27 Aralık 1936 yılında hayata veda eden Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon dedesinin son zamanlarda vatan topraklarından ayrı geçirdiği zorlu süreçleri A Haber'e anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu olmak çok onur verici bir duygu... 2010 yılından itibaren her yaştan gençlerle birlikte bir araya gelip onlara geçmiş, dedemi anlatıyorum. Anlatılamaz bir duygu.

SEVR'İN NASIL BELA OLDUĞUNU CAMİ CAMİ ANLATTI

Mustafa Kemal Paşa'nın daveti üzerine dedem Ankara'ya doğru yola çıkar 14 gün süren yolculuğun ardından Ankara'ya varır. Dedem cephe cephe, cami cami bütün Anadolu'yu dolaşıp milli mücadelenin önemi anlattı. Kastamonu vaazında Sevr'in nasıl bir bela olduğunu anlatmıştır. İnsanlar onu dinlerken ağlarmış, kendisi de anlatırken ağlayarak anlatmış.

ÖMRÜNÜN HER DAKİKASINI VATANI İÇİN HARCADI

Dedem 63 yıllık ömrünün her dakikası vatan ve millet uğruna dolu dolu geçmiştir. Asla kendisi için bir şey istememiştir. Sürekli 'vatan elden gidiyor kalkın uyanın' diyerek vatandaşları uyarmıştır.

ESKİ TÜRKİYE YOK AYAĞA KALKTIK ŞAHLANDIK

Biz artık eski Türkiye değiliz. Ayağa kalktık şahlandık. Ne kadar bize engel olmaya çalışırsa çalışsınlar bizim artık pes etme lüksümüz yok. Dedem bize hep ileriyi göstermiştir. Geçmişi unutmadan bilimle fenle ileriye doğru bakmamızı geçmişe saplanmamız gerektiği çok çalışmamızı söyledi. Biz de bunu yapıyoruz şimdi. Ben buna gönülden yürekten inanıyorum.

Bu yıl İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılıdır. Dilerim bu başımızdaki (Covid-19) pandemi bizi bırakır, gider. Biz de bu yıl düzenlenen etkinliklerle gençlerle buluşur bu coşkuyu yaşarız. 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı ilan eden başta Cumhurbaşkanımızın sevgisi vefasıyla gösterdiği ilgiye ve bu kararda imzası olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

A Haber Mehmet Akif Ersoyun İstiklal Marşını yazdığı o evde... A HABER MEHMET AKİF ERSOY'UN İSTİKLAL MARŞI'NI YAZDIĞI O EVDE...
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