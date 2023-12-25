Vatan için can veren 12 kahraman asker! Geriye hikayeleri kaldı

Türkiye 12 vatan evladına ağlıyor. Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. 12 Mehmetçiğin ise şehit olmadan önce sevdiklerine bize bıraktıkları bir mesaj, emanet ettikleri evlat, ana, baba kardeşleri vardı...

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