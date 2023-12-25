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Vatan için can veren 12 kahraman asker! Geriye hikayeleri kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 08:59
Türkiye 12 vatan evladına ağlıyor. Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. 12 Mehmetçiğin ise şehit olmadan önce sevdiklerine bize bıraktıkları bir mesaj, emanet ettikleri evlat, ana, baba kardeşleri vardı...
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