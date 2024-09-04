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Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı! Villadaki 3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı yapının yıkımı başladı

Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı! Villadaki 3 adet 2 katlı, 4 adet 1 katlı yapının yıkımı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 18:48
CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkıma ilişkin açıklama yapan Çevre İl Müdürü Ejder Batur, "Kamu kurumları hukuka riayet etmeli. Toplam 7 yapı var burada. 2'si iskanlı 5'i iskansız. Bu 5 iskansız yapının yıkımı devam ediyor." dedi. Diğer yandan yıkım esnasında bölgede gerginlik yaşanırken son durumu A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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