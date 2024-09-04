Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor!

CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor.