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Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılıyor! CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılıyor! CHP'li İBB göz yumdu bakanlık harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 09:02
CHP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor.
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor!
Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor!
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