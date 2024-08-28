Vaniköy’de göz göre talan! Basit onarım adı altında katliam

İstanbul Boğazı'ndaki skandalla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talana bile bile göz yumduğunu ortaya koyan belgelere yenileri eklendi. Onlarca ağaç kesildiği apaçık ortada. Peki bu noktaya nasıl gelindi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden nisan ayında alınan "basit onarım izni"nin belgesi var. Bu izin, boya, badana, tadilat gibi işleri kapsıyordu. Skandal da işte tam da burada patlak verdi. Çünkü belediye ekipleri yapıdaki değişimi her hafta denetlemesine rağmen kaçak yapıya müdahale edilmedi.

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