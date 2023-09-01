01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Van'da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Van'da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2023 09:14
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van'ın Özalp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muratn Ongun’ın zulmü! İşten attırdı
Muratn Ongun'ın zulmü! İşten attırdı
MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta atışı!
MİT'ten Irak'ta PKK'ya nokta atışı!
Hayalet mahalle! KİPTAŞ derdi ne?
Hayalet mahalle! KİPTAŞ derdi ne?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan adli yıl mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli yıl mesajı
İşte böyle yok edildiler
İşte böyle yok edildiler
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
Başkan Erdoğan balıkçılara telsizden seslendi
En sevdiğim balık hamsi ve kalkan
"En sevdiğim balık hamsi ve kalkan"
500 yıllık sömürü düzeni bitiyor mu?
500 yıllık sömürü düzeni bitiyor mu?
Dünyanın gözü 4 Eylül’deki Soçi Zirvesi’nde
Dünyanın gözü 4 Eylül’deki Soçi Zirvesi’nde
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu’nu yerle bir etti!
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu yerle bir etti!
Başkan Erdoğan’ın Gabon’daki konuşması!
Başkan Erdoğan'ın Gabon'daki konuşması!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster