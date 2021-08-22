Van’da ‘şok ev’ operasyonu

Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor. Van'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.