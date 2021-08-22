23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Van’da ‘şok ev’ operasyonu

Van’da ‘şok ev’ operasyonu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2021 20:58
Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları, termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile tespit ettikleri olaylara anında müdahale ediyor. Van'da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Batı Karadeniz’deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde
Batı Karadeniz'deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan’dan Afganistan diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi
Sel bölgelerinde hummalı çalışma!
Sel bölgelerinde hummalı çalışma!
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sakarya Meydan Muharebesi klibi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sakarya Meydan Muharebesi klibi
CHP’li belediyede yolsuzluk soruşturması
CHP'li belediyede yolsuzluk soruşturması
Türkiye yangınla mücadelede İHA ordusu kuruyor!
Türkiye yangınla mücadelede İHA ordusu kuruyor!
Alper Tasalı tutuklandı!
Alper Tasalı tutuklandı!
Yangın para karşılığı mı çıkarıldı?
Yangın para karşılığı mı çıkarıldı?
İngiliz savunma bakanı aslında ne yazdı?
İngiliz savunma bakanı aslında ne yazdı?
Talimat Başkan Erdoğan’dan! Türkiye’den Haiti’ye yardım
Talimat Başkan Erdoğan'dan! Türkiye'den Haiti'ye yardım
Daha Fazla Video Göster