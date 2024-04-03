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Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek: YSK başvuruyu kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2024 19:01
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.
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