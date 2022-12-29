Van’da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı! Teröristlerin hedefi neresiydi?

Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla yürüttüğü terörle mücadele sonuç vermeye devam ediyor. Son olarak Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Peki teröristlerin hedefi neresiydi? A haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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