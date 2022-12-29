29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Van’da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı! Teröristlerin hedefi neresiydi?

Van’da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı! Teröristlerin hedefi neresiydi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2022 09:57
Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla yürüttüğü terörle mücadele sonuç vermeye devam ediyor. Son olarak Van'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Peki teröristlerin hedefi neresiydi? A haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!
Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!
FT: Erdoğan ustaca hareket ediyor
FT: Erdoğan ustaca hareket ediyor
İŞTE EYT REHBERİ
İŞTE EYT REHBERİ
Şam yönetimi ile ne konuşuldu?
Şam yönetimi ile ne konuşuldu?
Bahçeli’den doğal gaz keşfi açıklaması
Bahçeli'den doğal gaz keşfi açıklaması
Buzul fırtınası! Yolda kalan araçlar kurtarılmadı
Buzul fırtınası! Yolda kalan araçlar kurtarılmadı
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhur İttifakı bugün Ankara’da buluşacak!
Cumhur İttifakı bugün Ankara'da buluşacak!
Başkan Erdoğan EYT’nin detayları açıkladı!
Başkan Erdoğan EYT'nin detayları açıkladı!
Suriye ile ilk resmi temas
Suriye ile ilk resmi temas
Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova’da
Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da
Gezi davasında cezalar onandı
Gezi davasında cezalar onandı
Daha Fazla Video Göster