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Van’da DEM Parti önünde evlat nöbeti! Aileler 90 haftadır nöbette

Van’da DEM Parti önünde evlat nöbeti! Aileler 90 haftadır nöbette

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 01.11.2024 09:00
Van'da evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aileler eylemin 90'ıncı haftasında DEM Parti binasına yürüdü.
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